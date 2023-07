Il ds dell’AZ conferma: “Reijnders sta andando al Milan, siamo vicini”

Il Milan si appresta a chiudere il suo quinto colpo di questa sessione estiva di calciomercato e nelle ultime ore sono giunte diverse conferme sulla chiusura vicina per Tijjani Reijnders . A sottoscriverlo è stato Max Huiberts , direttore sportivo dell' AZ Alkmaar , che ha spiegato ai microfoni di 'Noordhollands Dagblad' come l'olandese sia davvero ad un passo dal Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Ma Huiberts su Tijjani Reijnders al Milan

"Le sensazioni sembrano molto più positivo ora, sì. Ha il permesso da noi per parlare con il Milan. Se non l'ha già fatto. Non è ancora finita. ma Reijnders sta andando. Il Milan dimostra che lo vuole davvero. L'ultima conversazione con il Milan è stata una bella conversazione, ora siamo vicini".