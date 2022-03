Aubameyang: “Il Milan tornerà dove merita. Spero rimangano primi”

Pierre-Emerick Aubameyang, dopo la vittoria nel 'Clasico', ha trovato spazio per parlare del Milan e del primo posto in Serie A

Pierre-Emerick Aubameyang è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria del Barcellona contro il Real Madrid nel 'Clasico' grazie ad una splendida doppietta. L'attaccante, dopo alcuni mesi difficili all'Arsenal, ha trovato una seconda giovinezza con la maglia blaugrana, segnando gol a raffica. Intercettato dai microfoni di 'DAZN' a fine partita, il giocatore ha trovato il tempo per parlare del Milan, club in cui è cresciuto prima di partire forse troppo in fretta. Queste le dichiarazioni sul primato del Diavolo in Serie A: "Sono sicuro che Milan tornerà dove merita. Sto seguendo un po' e spero che rimangano primi fino alla fine del campionato". Milan, il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news di mercato >>>