Atletico Madrid-Milan, Tonali: “Loro lasciano spazi, vogliamo solo vincere”

Renato Panno

Sandro Tonali, alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, ha presentato la partita di Champions League ai microfoni di Milan TV. Queste le dichiarazioni.

Sulla partita: “È una partita bella, è una partita di forza. Ci possiamo stare dentro tutti quanti domani. L’Atletico è una squadra che lascia spazi, ti fa giocare. Poi avere un campo così grande in cui è possibile giocare a calcio per noi va bene. È una gara secca assolutamente, noi siamo obbligati a vincere per continuare il nostro cammino ed è l’unica cosa che vogliamo fare domani. Andiamo là per questo e non per fare quello che abbiamo fatto finora, cioè giocare belle partite e poi portare a casa poco. Il nostro deve essere un unico obiettivo e andare lì solo per quello”.

Sull’esperienza Europea: “Le quattro partite che abbiamo fatto finora ci hanno insegnato che giocare e fare la partita tante volte in Champions non basta, in pochi minuti si può ribaltare tutto, con un episodio, un rigore… Le squadre ti possono segnare sempre perché sono squadre tutte di qualità, fortissime, che giocano sempre questa competizione. Dobbiamo fare tesoro da queste partite che abbiamo giocato e portarle tutte dentro nella partita di domani”.

Sulla trasferta al Wanda Metropolitano: "È sempre bello avere la possibilità di giocare in trasferta in Champions. Giocare a San Siro è sempre meglio e più semplice, però sicuramente va fatto questo e noi andremo là avendo uno scudo intorno senza far caso a stadio e pubblico. Andiamo là solo per un obiettivo che andiamo tutti quanti, cercare di portarla a casa".