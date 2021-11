Atletico Madrid-Milan, Ibrahimovic: “Simeone è un grande tecnico”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato del tecnico Diego Simeone alla vigilia di Atletico Madrid-Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Prime Video. Ibrahimovic ha parlato del tecnico Diego Simeone alla vigilia di Atletico Madrid-Milan: "Simeone è un grande allenatore e ha fatto grandi cose con l'Atletico Madrid. Trasuda tante emozioni, una grande mentalità e un atteggiamento vincente. Il suo carattere mi fa effetto e mi stimola. Quando hai persone come lui in panchina è un vantaggio. Se ci ho mai parlato? Ci siamo visti una volta a Formentera, ci siamo salutati, ma niente di più".