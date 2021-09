Atletico Madrid, il presidente Cerezo: “Contro il Milan andiamo a vincere”

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato della sfida con il Milan in programma questa sera a San Siro

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato della sfida di questa sera contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club spagnolo. "È un girone molto complicato e sappiamo che dobbiamo vincere per passare alla fase successiva. Andiamo a San Siro per prenderci i tre punti. Tutti i giocatori dell'Atletico vogliono giocare sempre partite del genere, vogliamo fare una grande partita". Ecco le probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid: novità in difesa.