Atalanta, Percassi: “Il futuro di Gasperini? Sono 9 anni che è con noi e…”

Infine, Percassi ha concluso con un pensiero sul big match tra Atalanta e Inter: "L'affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da quando esiste l'Atalanta. In questi anni sono state fatte cose straordinarie. Ma l'Atalanta a dieci giornate non era mai stata in questa posizione. È giusto vivere una serata come quella di stasera, sarà una grandissima partita. Vogliamo godercela fino alla fine. Io e mio papà siamo cresciuti nell'Atalanta, conosciamo tutto del nostro centro sportivo, è molto bello vedere l'affetto, di quanto la gente ci tiene, abbiamo una grande responsabilità, quello di fare il massimo".