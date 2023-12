Milan senza Scudetto un fallimento? Il parere di Parolo e Montolivo

Una sconfitta pesante , quella del Milan al Gewiss Stadium contro l' Atalanta : i rossoneri precipatano in classifica a meno 9 dal primo posto dell'Inter salutando quasi del tutto lo Scudetto , già ai primi di dicembre. Un colpo duro per la squadra di Stefano Pioli. Come spesso detto dai diretti interessati, la seconda stella era (o forse è ancora) uno degli obiettivi della stagione del Milan .

Milan, senza Scudetto un fallimento?

Nel post partita, a DAZN, l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo, ha parlato proprio della partita e in particolare delle ambizioni del Diavolo: "Il Milan per me non è mai stata una candidata per vincere lo Scudetto..." (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI).