Atalanta-Milan, Di Stefano: “Leao non ci sarà. Per il Newcastle …”

"Dopo l’allenamento, su una notizia siamo certi: Simon Kjaer non farà parte del gruppo anti-Atalanta, banalmente perchè ha lasciato il centro sportivo prima ancora che l’allenamento finisse. Lo possiamo togliere dai possibili convocati, sarà certamente indisponibile. Leao sta bene, sta meglio ma servono ancora un paio di allenamenti per averlo in buona condizione. Anche lui non salirà sul pullman per Bergamo, ma sarà disponibile per la trasferta di Newcastle. Il portoghese ha lavorato in settimana aumentando l’intensità e la lesione muscolare è guarita, ma Pioli e il suo staff hanno preferito non convocarlo per il match contro l’Atalanta. Domani il ragazzo si allenerà, così come domenica, e da lunedì lavorerà interamente con il gruppo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Turchia: "Ecco quanto offrirà il Fenerbahce per Krunic" >>>