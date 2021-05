Atalanta-Milan, D. Massara: “Partita condizionata dalla finale di Coppa Italia”

Dario Massara, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato della finale di Coppa Italia in previsione di Atalanta-Milan. Le dichiarazioni

Dario Massara, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato della finale di Coppa Italia in previsione di Atalanta-Milan. Queste le dichiarazioni: "La partita di domenica sarà fortemente condizionata dalla finale di Coppa Italia di stasera. Un'Atalanta che vince e festeggia una vittoria arriverebbe scarica al match contro il Milan, un'Atalanta invece che perde arriverebbe arrabbiata e con la voglia di consolarsi con il secondo posto in classifica".