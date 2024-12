Milan, Biasin: “Grande potenziale. Fonseca? Quel calcio ti frega”

Oggi è il giorno di Atalanta-Milan . Una sfida che potrebbe essere cruciale per gli obiettivi dei rossoneri. Durante il programma 'L'ascia raddoppia' di Cronache di Spogliatoio andata in onda su YouTube, Giuseppe Pastore , Fabrizio Biasin e Stefano Borghi , hanno anche parlato della partita del 'Gewiss Stadium'. La domanda della rubrica 'Il contropiede' è questa: se il Milan batte l'Atalanta può vincere lo Scudetto? Fabrizio Biasin, giornalista e host della trasmissione, risponde così.

Biasin avverte il Milan: "Ho la sensazione che la voglia di Fonseca..."

"Il Milan sta vincendo le partite ora, io credo che in realtà, visto il grande potenziale della squadra, può rientrare. Non vedo perfezione in avanti o una squadra che le vince tutte. Deve trovare l'equilibrio. La mia sensazione, però, è che la voglia di calcio dominante di Paulo Fonseca tornerà prima o poi, e la paghi. Quel calcio lì, in Italia, ti frega".