Atalanta-Milan, Bergonzi: “C’erano entrambi i rigori” | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. L'ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, ha analizzato i due penalty concessi al Milan contro l'Atalanta

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato i rigori concessi al Milan contro l'Atalanta. Ecco la sua analisi sule decisioni del direttore di gara Mariani. "Il primo rigore dei rossoneri c'è tutto. Rivedendolo diverse volte non trovo appigli per andare al Var e dire che non lo sia. Lo scontro c'è e l'arbitro decide bene per il penalty. Era una situazione complicata ma l'arbitro era ben piazzato. Sul secondo il braccio del giocatore dell'Atalanta è staccato dal corpo e c'è distanza tra i due, quindi il fischio è stato giusto".