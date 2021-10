Atalanta-Milan, Adani sul primo gol: “Un terzino rifinisce, l’altro definisce”

Il noto opinionista Lele Adani ha analizzato il primo gol del Milan nella partita contro l'Atalanta: "Non si vedeva da decenni"

Assist di Theo Hernandez, gol di Davide Calabria. Il primo gol del Milan contro l'Atalanta, infatti, è stato confezionato dai due terzini rossoneri. Una rete che ha particolarmente colpito il noto opinionista Lele Adani. Questo il suo pensiero all'interno della 'Bobo TV': "Il primo gol è terzino per terzino. Un terzino rifinisce e l’altro definisce. Erano decenni che non si vedeva questo nel Milan. Un terzino che taglia, costruisce, conduce, e rifinisce, l’altro tira, viene ribattuto e la porta in porta la palla". La nostra intervista esclusiva al grande Mauro Tassotti: l'opinione sul Milan, su Maignan e non solo