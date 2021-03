Atalanta-Milan 5-0, Maldini svela: “Elliott, dopo quella partita…”

Atalanta-Milan, la rivelazione di Maldini

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di So Foot. Maldini ha svelato un retroscena legato ad Atalanta-Milan 5-0.

“Non sai mai cosa fare o non fare in questi tempi. Abbiamo parlato chiaramente con la squadra. Non so se i risultati che sono arrivati dopo sono arrivati grazie alle parole che usammo quel giorno, ma lo chiarimmo. In questi momenti, credo che non dovremmo distinguere tra noi e loro. Dobbiamo essere uniti. Abbiamo chiaramente dovuto proteggerci e cercare di trovare i problemi, per evitare di avere una stagione in quella direzione. Devo dire che dopo quella sconfitta la proprietà ci ha permesso di inserire un giocatore come Zlatan”. Intanto Maldini pensa al calciomercato: sfida alle big per un centrocampista.