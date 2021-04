Atalanta, Ilicic: “Non parlo della mia stagione, vediamo come finirà” | News

Josip Ilicic, autore del gol vittoria in Fiorentina-Atalanta, non si è sbilanciato riguardo il suo futuro: ecco le parole del fantasista

Josip Ilicic, autore del 2-3 finale in Fiorentina-Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione in corso e di cosa potrà succedere al termine di questo campionato. Queste le parole del fantasista nerazzurro. "Con noi la partita non è mai chiusa. Riusciamo a rialzarci e a reagire. Adesso dobbiamo provare a chiudere prima le gare. Romero mi aveva detto che avrei segnato, io gli avevo fatto una battuta. Non voglio parlare della mia stagione, potevo giocare di più. Vediamo cosa succederà alla fine”. Futuro in rossonero all'orizzonte? Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.