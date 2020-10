Atalanta, Gasperini spiega la sconfitta: “Sono io il responsabile”

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – L‘Atalanta è alla seconda sconfitta consecutiva in Serie A. Oggi brutta disfatta subita in casa contro la Sampdoria. Dopo i 4 gol, con annessa lezione, subiti a Napoli dalla squadra di Gattuso, oggi Gasperini ha subito un altro brutto colpo, 3 gol dalla Sampdoria di Mister Claudio Ranieri.

Ecco come Gian Piero Gasperini, nel post-partita, ha spiegato i motivi della disfatta della sua squadra: “Mi sento responsabile di questa sconfitta. Oggi abbiamo fatto un po’ di esperimenti, come un ‘cantiere’ e abbiamo perso le distanze. Non abbiamo avuto tecnica e qualità per ribaltare la partita. Siamo arrivati tante volte nell’area avversaria, ma non abbiamo mai impegnato il portiere che per noi è una cosa strana. Turnover? E’ uno scotto da pagare quando vuoi inserire velocemente tanti giocatori, ma non si può pretendere che la squadra resti la stessa. Sul piano atletico abbiamo fatto buone cose, ma abbiamo perso qualità negli ultimi venti metri.