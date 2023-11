Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Bisogna andare sopra gli 80 punti”

Intervistato da Radio Serie A, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato del sogno scudetto: "Sogno Scudetto? Bisogna andare sopra gli 80 punti. Se riesci a stare più tempo in Europa League puoi ambire alla Champions. Per vincere il tricolore devi stare li in zona: ci siamo stati vicini. Per noi il traguardo possibile è la Coppa Italia: questa si che è alla portata per l’Atalanta. Tutte le altre cose sono difficili da realizzarle, però non si sa mai. In Inghilterra ci sono big che hanno risorse importanti, ma c’è stata l’eccezione alla regola come il Leicester".