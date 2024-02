Atalanta, Gasperini: “Stimo Pioli. Il Milan può vincere l’Europa League”

Gasperini: "Stimo e ringrazio Pioli. Sul Milan..."

"Pioli ha dato l'Atalanta come una delle favorite in Europa? Lo ringrazio e lo stimo, ma io dico che c'è anche il suo Milan in lista per poter vincere questa competizione, insieme al Liverpool e al Leverkusen. C'è molta qualità in Europa League, quasi come la Champions, sarà importante dosare bene tutti i giocatori ed evitare infortuni in questo percorso".