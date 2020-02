Atalanta, Gasperini: “Il Var ha totalmente fallito. Ci sono più dubbi di prima”

NEWS – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nell’intervista rilasciata a Sport Week, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato del VAR e dei torti arbitrali subiti dalla sua squadra.

"Per non cadere solo nel discorso dell'Atalanta devo dire che in generale sono stati troppi gli errori, fino a determinare molti dubbi sull'utilizzo della VAR. A mio parere ha totalmente fallito. Il suo obiettivo, cioè fornire giustizia in episodi eclatanti, si è risolto nel contrario. La VAR ha finito col creare dubbi anche più grandi".

