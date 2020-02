Calciomercato Milan – Donnarumma, la cessione è l’ipotesi più probabile

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che diventa sempre più complicato. Raiola aspetta una mossa da parte del Milan, che però al momento non è arrivata. Il tempo stringe, considerando il contratto in scadenza nel 2021, anche perchè Donnarumma avrebbe la possibilità di scegliere la nuova destinazione a sei mesi dalla fine del contratto.

Insomma, Maldini e Boban dovranno fare una proposta che si preannuncia in salita sia dal punto di vista economico (Gigio guadagna già 6 milioni l’anno) e sia da quello sportivo (la Champions è lontana). La soluzione più probabile è una cessione a giugno che consenta al Milan di guadagnare almeno 50 milioni: le pretendenti sono Real Madrid, Chelsea e Psg. Intanto dichiarazioni importanti da parte di un ex giocatore rossonero, continua a leggere >>>

