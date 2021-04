Atalanta, Gasperini: “Il secondo posto è nelle nostre mani” | Serie A News

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa della possibilità di chiudere al secondo posto in classifica il campionato di Serie A

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato della possibilità di chiudere il campionato al secondo posto in classifica. Queste le parole dell'allenatore dei bergamaschi. "Parliamo dei 65 punti che abbiamo fatto e non dei sei persi. Questi discorsi possono essere fatti per tutte le squadre. Ho dormito? Assolutamente sì, ci sono dei temi su cui possiamo essere soddisfatti. Siamo usciti con due ottime prestazioni, con la Juve abbiamo raccolto di più, ma siamo molto soddisfatti. Adesso mancano due giornate, dobbiamo puntare al secondo posto. Se vinciamo gli altri non possono raggiungerci, dobbiamo farlo per toglierci tutte le preoccupazioni. Non so se ci riusciremo, ma è nelle nostre mani. L'anno scorso lo abbiamo mancato all'ultima partita, questo passa attraverso sei gare. Se la matematica non è un'opinione riusciremo a raggiungerlo". Intanto ecco l'intervista di Franck Kessie, centrocampista del Milan, a Sportweek.