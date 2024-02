Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere? Contro il Milan fu determinante”

Intervenuto in conferenza, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato dell'ex giocatore del Milan, Charles De Ketelaere: "Fattore San Siro? Non credo esista, nella partita di Coppa Italia contro il Milan fece un’ottima gara, fu anche determinante. Ma dovete considerare che i giocatori non sono delle macchine, non ripetono le stesse prestazioni. Il Milan ha fatto un altro tipo di prestazione dopo Monza e Rennes. Oggi non so come abbiamo recuperato e con quanti abbiamo recuperato, non ho un termometro per misurare se Ederson o Koopmeiners o De Roon, che hanno fatto un gran volume di corsa, hanno già recuperato completamente".