Atalanta, Freuler: “Milan? Mi piace come gioca, peccato non abbia vinto ieri”

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato anche del Milan al termine della gara di Champions League contro lo Young Boys. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Il Milan? È partito fortissimo, mi piace come giocano e peccato non abbiano vinto ieri. Domenica sarà difficile ma con tutto il rispetto, giocheremo in casa e vogliamo vincere: anche noi abbiamo un bel gioco. Finalmente è tornato il tifo, gli abbiamo regalato i tre punti e siamo contenti".