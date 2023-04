Assogna: “Milan e Napoli hanno vinto con sostenibilità economica”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Paolo Assogna ha parlato in vista del primo dei tre match, tra campionato e Champions League, tra Napoli e Milan. Il noto giornalista ha espresso tanti complimenti per le due squadre, risultate vincenti nel segno della sostenibilità economica: "La partita ha un fortissimo valore simbolico: ci sarà un passaggio di consegne tra due squadre che hanno vinto nel segno della sostenibilità economica. Danno speranza perché fanno capire che non serve per forza uno sceicco o un oligarca per vincere. Hanno rinnovato, risparmiato e trionfato".