Assoallenatori, Ulivieri: “UEFA e FIFA aiutino economicamente le federazioni”

NEWS SERIE A – Renzo Ulivieri, Presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), non le ha mandate a dire sull’attuale situazione che il calcio sta vivendo.

Ulivieri ha detto la sua in un’intervista al Corriere dello Sport, dichiarando: “Da decenni UEFA e FIFA incassano grazie allo spettacolo del calcio. Per loro è arrivato il momento di dare contributo che aiuti le singole federazioni. È giunta l’ora di pareggiare i conti”.

Per quel che riguarda l’attuale campionato, Ulivieri ha detto: “Io ancora spero che si riesca a portare a termine anche giocando un giorno sì e uno no, ma cerchiamo di finirlo. Se invece non si riuscisse a finire, a quel punto il calcio italiano dovrà fare i conti di quanto ha perso e solo allora deciderà come muoversi”.

