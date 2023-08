Ashworth (ds Newcastle): “Possiamo qualificarci. Tonali ha esperienza”

Dan Ashworth , direttore sportivo del Newcastle , ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al termine del sorteggio dei gironi di Champions League , in cui i Magpies sono capitati con il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Dan Ashworth

Sul ritorno in Champions: "Emozionante tornare in Champions League dopo 20 anni e sfidare le squadre più forti d'Europa. Per i tifosi, per i giocatori e lo staff. Si tratta di qualcosa si speciale".