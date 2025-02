Asensio, l’ex agente rivela: “Marco poteva andare al Milan ma …”

Horacio Gaggioli, ex agente di Marco Asensio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare sul futuro del suo ex assistito e rivelando un retroscena sul mancato approdo al Milan. Non solo, perché ha anche spiegato come nel 2014, prima di andare al Real Madrid, c'era stato un incontro con la Roma anche se poi non se ne fece nulla di fatto. Ecco, dunque, le sue parole in merito.