Argurio: “Il Milan ha ottime possibilità di passare il turno in Champions”

Christian Argurio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle possibilità che avrebbe il Milan di passare il turno in Champions League

Milan, le parole di Christian Argurio sulla Champions League

"Il nostro calcio è sulla giusta strada, intanto non sono state sottovalutate Europa League e Conference. Il Napoli è oggettivamente straripante, può arrivare fino in fondo in Champions. Il Milan ha affrontato bene la crisi, ha ottime possibilità di passare il turno, così come l'Inter".