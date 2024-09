Arbitro Perri: “Per me il VAR è fondamentale. Mi ispiro a Doveri”

L'opinione sul var

Dirigerebbe Roma e Lazio? Perri risponde: "Sono come tutte le altre 18 squadre di Serie A, non c'è differenza". Quando si tratta di riferimenti personali, Perri non ha dubbi: "Daniele Doveri. Oltre a essere il presidente della nostra sezione, è anche un punto di riferimento tecnico. Per noi giovani arbitri di Roma, svolge un lavoro eccezionale". Come si descrive come arbitro? "Decisionista, ma non autoritario". E riguardo al VAR? Conclude: "L'indicazione di Rocchi è quella di comportarsi come se non ci fosse. Questo significa prendere decisioni senza passare tutto ai colleghi in sala VAR. Mi fa sorridere quando si dice che non lo vogliamo; per me è fondamentale".