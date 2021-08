Antonio Donnarumma al Padova: “Mi ritengo migliorato rispetto a 4 anni fa”

Antonio Donnarumma, ex portiere del Milan, è il nuovo estremo difensore del Padova. Le dichiarazioni del fratello di Gigio alla presentazione

Antonio Donnarumma, ex portiere del Milan, è il nuovo estremo difensore del Padova. Queste alcune delle dichiarazioni del fratello di Gigio alla presentazione ufficiale con il club veneto: "Cercavo una realtà in Italia dove poter fare bene. Il mio agente ha sentito il direttore, ci siamo visti e la trattativa è durata davvero poco. Abbiamo trovato l’accordo in pochi minuti. Mio fratello è stato molto contento di questa opportunità, ci sentiamo spessissimo. Gigio mi chiede di tutto, anche se ha 9 anni in meno ci troviamo bene e qualche volta anch’io chiedo qua che consiglio a lui, visto che è il portiere più forte del mondo. Sono sempre stato protettivo per lui, abbiamo uno splendido rapporto. Quando aveva cinque anni continuava a stare sempre dietro di me, voleva fare anche lui il portiere e poi guardate dov’è arrivato. Gigio affronta le cose in maniera determinata e fredda, sotto questo profilo è un fenomeno. A lui penso di aver portato serenità nella sua vita, aiutando a fare quello che poi ha fatto".