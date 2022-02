Antonini, retroscena sul bonus Scudetto 2011: patto Galliani-senatori

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha ricordato cosa successe undici anni fa con il bonus Scudetto del Diavolo di Massimiliano Allegri

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). In merito le discussioni che ci furono tra giocatori e società rossonera sul bonus Scudetto 2011, Antonini ha ricordato alla 'rosea' quanto segue.