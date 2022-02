Antonini: “Milan, ora sai quali sono gli errori da non commettere più”

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di quanto successo nell'ultimo weekend di campionato ai rossoneri

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). In merito l'ultimo weekend di Serie A, che ha visto il Milan allungare di un punto sull'Inter e mantenere le distanze dal Napoli nonostante il brutto pareggio (2-2) in casa della Salernitana, Antonini ha dichiarato quanto segue.