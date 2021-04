Antonini: “Insigne al Milan? Non lo vedo lontano da Napoli” | News

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, nell'intervento su Sky Sport ha parlato della possibilità che Insigne vesta la maglia rossonera

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Antonini ha parlato della possibilità che Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, giochi in maglia rossonera. Ecco cosa ha detto: "Insigne? E' un po' il gioco delle parti, magari ha parlato di qualche giovane e anche di Insigne, serve anche per far capire al Napoli che ci sia voglia di rinnovare. Non lo vedo lontano da Napoli". Intanto oggi si gioca Parma-Milan. Ecco la probabile formazione rossonera.