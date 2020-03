Antonini: “Beckham, tutt’altro che una superstar: grande professionista”

NEWS MILAN – Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha ricordato l’esperienza rossonera di David Beckham, elogiando l’ex centrocampista inglese dal punto di vista umano.

Queste le dichiarazioni di Antonini su Beckham: “Se aveva atteggiamenti da superstar? Assolutamente no, anzi. I giocatori come me che magari non lo conoscevano bene, aspettavano di trovarsi di fronte uno giocatore montato, un po’ sbruffone, invece no. Aveva un’umiltà pazzesca che non ho ritrovato neanche in alcuni giocatori di Serie C nel mio ultimo anno di carriera. Era un grande professionista. Sa quando si dice: il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via? Ecco, Beckham era così. Non ricordo che abbia mai saltato un allenamento“.

"Ho ancora negli occhi quando si fece male al tendine d'Achille. Io quel giorno ero infortunato e vidi tutto dalla tribuna. Scesi subito negli spogliatoi e mi ricordo con quale forza mentale David affrontò la situazione – ha concluso Antonini -. Aveva un dolore incredibile, ma nonostante ciò disse ai medici di tagliare subito il calzettone e fare quello che dovevano senza aspettare. Strinse i denti e superò anche quello con grande professionalità".

