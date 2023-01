Antonelli: “Mi piacerebbe allenare, ho una passione per Guardiola”

Luca Antonelli, ex difensore del Milan, ha parlato di un possibile futuro da allenatore e della passione che ha per Pep Guardiola

Luca Antonelli , ex difensore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista parlando a tutto tondo. Ecco le sue parole a il posticipo. L'ex terzino ha parlato anche del proprio futuro e della possibilità di diventare allenatore, soffermandosi su uno dei suoi modelli per cui ha una passione, Pep Guardiola . Di seguito le sue parole.

Le parole di Luca Antonelli su Pep Guardiola

"Mi piacerebbe allenare. Seguirò il mio primo corso a luglio a Coverciano. Presto andrò a trovare i mister che ho avuto per vedere i loro allenamenti e rubare qualche segreto. Al momento non mi manca giocare, tra qualche mese il richiamo del campo magari si farà sentire. Adesso mi sto godendo la famiglia. Ho ricominciato a sciare, ho iniziato a giocare a padel. Ho una passione per Pep Guardiola, non mi perdo mai una gara del Manchester City. Mi piacerebbe andare in Inghilterra per osservare i suoi allenamenti".