Antonelli: “Mi piacerebbe fare come Gasperini, ha fatto un’impresa”

Luca Antonelli , ex difensore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista parlando a tutto tondo. Ecco le sue parole a il posticipo. Interrogato su quali siano i suoi modelli come allenatore, l'ex terzino rossonero ha citato anche Gian Piero Gasperini , che a suo dire ha fatto una grande impresa portando l' Atalanta in Champions League. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luca Antonelli su Gian Piero Gasperini

"Mi piacerebbe fare come Gian Piero Gasperini. È uno degli allenatori italiani più forti. Aver portato l'Atalanta in Champions League è stata un'impresa, anche lottare per le prime posizioni in campionato. Fare l'Europa per quattro-cinque anni di fila non è facile per una squadra abituata a lottare per la salvezza. Essere a tre punti dal quarto posto è un grandissimo risultato. Tra un po' andrò a seguire la settimana tipo: la conosco, ma mi piace vedere gli altri soffrire dopo averlo fatto io stesso in passato". Milan, la probabile formazione contro la Lazio >>>