Antonelli: “Calabria uno dei migliori terzini destri in Italia. Su Leao…”

Luca Antonelli, ex terzino del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua esperienza in maglia rossonera

Enrico Ianuario

Intervenuto sul canale YouTube di Mauro Suma, Luca Antonelli ha parlato della sua esperienza al Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex terzino rossonero: "Era il 23 dicembre di tanti anni fa a Udine. Era uscito Clarence Seedorf ed esordire in Serie A con la maglia del Milan è stato il Natale più bello della mia vita. Mister Ancelotti mi ha fatto un super regalo". Inoltre Antonelli ha parlato anche di Davide Calabria, suo ex compagno di squadra e oggi capitano al Milan: "Ha iniziato con Sinisa e ha fatto molto bene. Ha avuto un paio di anni dove forse è stato un po’ sfortunato ma penso che negli ultimi due anni è diventato uno dei migliori terzini destri in Italia insieme a Di Lorenzo. La Nazionale prima o poi dovrà puntare su Davide".

Considerazione anche su Rafael Leao: "Leao dicono che è discontinuo però quando decide di accelerare è come se giocasse con i bambini. Quando Leao dice “io lo salto”, lo salta. Il problema è che magari non lo fa per 90 minuti ma è un ragazzo, è giovane", questo il pensiero di Luca Antonelli sul portoghese. Milan, sfida di mercato con il Napoli per un calciatore: ecco di chi si tratta.