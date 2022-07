D’Amico: “Scudetto? Il Milan ha vinto perché ha sbagliato meno”

L’agente FIFA Andrea D’Amico ha espresso la propria opinione in merito allo scudetto vinto dal Milan e alla prossima stagione di Serie A. Questo il suo intervento a Sky Sport: "Inter favorita? Difficile dirlo, siamo reduci da un campionato strano. Sembrava che la Juve dovesse farla da padrone anche nel penultimo campionato, che secondo me ha vinto Antonio Conte per come ha saputo rispondere alle difficoltà di quella stagione, come l’eliminazione dalla Champions League. Rivincere sarebbe stato più difficile. IlMilan ha vinto l’anno scorso perché ha sbagliato meno, davo favorito il Napoli che però ha sbagliato tante partite, specie in casa". Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?