Andre Silva: “A Francoforte ho avuto fiducia: contento di essere qui”

MILAN NEWS – Intervista rilasciata dall’attaccante portoghese Andre Silva ai microfoni della Gazzetta dello Sport. In prestito biennale all’Eintracht Francoforte dal Milan, l’ex numero 9 dei rossoneri ha parlato della sua esperienza in Germania e della fiducia che il club tedesco gli ha dimostrato. “Le cose ora vanno bene. In un paio d’anni, specie alla mia età, si può crescere tanto, anche come uomo. Si è più esperti e maturi. In due anni si può lavorare molto su sé stessi. E ormai sono passati un paio di stagioni dal mio ultimo campionato al Milan. A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui”, ha dichiarato alla rosea.

