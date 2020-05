André Gomes: “Florentino, un grande giocatore con margini di crescita”

CALCIOMERCATO MILAN – André Gomes, ex centrocampista del Barcellona oggi in forza all’Everton di Carlo Ancelotti, ha incoronato Florentino Luís, classe 1999, colosso del centrocampo del Benfica ed obiettivo di mercato del Milan, in un’intervista concessa ai microfoni di ‘Eleven Sports Portogallo‘: “Florentino è veramente un grande giocatore: ha ancora molti margini di crescita. Se non avesse avuto delle qualità non potrebbe giocare nel Benfica”, la convinzione di André Gomes. QUESTE, INVECE, LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

