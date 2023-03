Andersson: “Ibrahimovic ha un fastidio, è molto triste per questo”

Dopo i problemi fisici accusati negli ultimi giorni, il Commissario Tecnico della Svezia ha deciso di non rischiare Zlatan Ibrahimovic. Oltre a non averlo fatto sedere in panchina, Janne Andersson non lo ha nemmeno mandato in tribuna, optando per la scelta di non convocarlo addirittura. Come riferito da Sport Baldet, l'allenatore scandinavo ha spiegato questo suo gesto, sostenendo come l'attaccante del Milan abbia sentito un fastidio e non sia potuto scendere in campo. Di seguito le sue parole a riguardo.