Ancelotti svela: “Avrei voluto allenare due giocatori, ecco chi”

NEWS CALCIO – Le parole di Carlo Ancelotti, intervistato dai colleghi del The Guardian, in cui ha parlato di due fenomeni del calcio che non ha avuto il piacere di allenare. Si tratta di Leo Messi e Francesco Totti. Con il primo ha dovuto fare i conti, da avversario, ai tempi del Real Madrid. Con il secondo condivide l’esperienza alla Roma.

Un giocatore che avrebbe voluto allenare… La risposta di Carlo Ancelotti: “Messi, anche solo per confrontarlo con Cristiano Ronaldo. Poi in Italia, Totti. Ho iniziato a Roma e ho molto affetto per loro ed era un idolo lì. Mi sarebbe piaciuto allenarlo”.

