Ancelotti: “Sono legato soprattutto ai giocatori che ho avuto al Milan”

Milan, le parole di Ancelotti

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ancelotti si è soffermato sul rapporto sul rapporto che ha con i suoi ex giocatori.

"Seguo tutti i giocatori che ho avuto. Certo, non hanno l'esperienza che ho io, ma questo è un punto a loro favore perchè significa che sono più giovani. Questo mondo inevitabilmente porta critiche, ma loro lo sanno meglio di me e ad esempio due allenatori come Pirlo e Gattuso hanno tutto per risolvere i loro problemi. Ogni tanto mi capita anche di fare qualche telefonata con loro. pochi giorni fa ho sentito Pippo Inzaghi. Lui è uno di quelli che sento più spesso. Sono molto legato a lui, come a tutti i giocatori che avuto, soprattutto a quelli del periodo al Milan".