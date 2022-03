Ancelotti: “Felice per il primo posto del Milan? Normale, sono milanista”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, non nasconde la sua fede rossonera e parla così del primo posto del Milan in Serie A

Sul 'Clasico': "Non siamo soddisfatti del risultato e della prestazione. Abbiamo sofferto molto nonostante la pressione alta che abbiamo provato a fare. Il Barcellona ha trovato bene gli spazi e ha controllato bene il possesso, per noi è stata una serata difficile. Non è stato un problema di riferimento, potevamo tenere palla con Modric ma non riuscivamo a tenere palla".