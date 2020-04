Ancelotti: “Le mie passioni extra-calcio durante la quarantena”

NEWS MILAN – L’emergenza coronavirus ha cambiato le abitudini giornaliere di quasi tutti noi. Scopriamo come trascorre le giornate Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ora all’Everton.

“A casa durante il giorno amo cucinare, è una delle mie passioni. Il mio miglior piatto è la pasta alla bolognese con i funghi o alla carbonara. Sono davvero bravo. Il passo successivo sarà farmela in casa. E alla sera guardo le serie tv. Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, sempre a distanza di sicurezza. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. Il fatto che abbiamo la possibilità di camminare e andare in bicicletta è importante per noi”.

