Ancelotti: “Allenare la Nazionale? Sarebbe bellissimo, ma …”

Carlo Ancelotti , ex allenatore del Milan , ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in un'intervista a 'TV7' in merito al suo futuro. Ecco le sue parole.

Le parole di Carlo Ancelotti sul suo futuro

"Solo un pazzo può lasciare il Real Madrid? Io mi trovo molto bene qua, ma chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due. CT del Brasile? Sicuramente c'è interesse, ma il contratto col Real scade il 30 giugno 2024, c'è tempo per prendere la decisione corretta. Allenare la Nazionale italiana? Chiaramente sarebbe bellissimo, ma ora siamo in buone mani. Spalletti è un grande allenatore, l'ha dimostrato continuamente ed è molto intelligente, al passo coi tempi".