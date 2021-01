Ancelotti: “Milan senza Ibra: esame superato a pieni voti” | Serie A News

Milan, Ancelotti applaude il lavoro di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, attuale manager dell’Everton ma ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. In merito al lavoro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, dunque, ecco le dichiarazioni di Ancelotti.

"Sta lavorando benissimo. Il Milan possiede un'idea chiara di gioco. L'assenza di Zlatan Ibrahimović è stato un esame ed è stato superato a pieni voti. Il gruppo ha risposto sul campo e crede nel suo allenatore".