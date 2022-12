Ancelotti: “Messi il più grande della storia? Non lo dirò mai” | News

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha risposto così ad una domanda riguardante Lionel Messi. Queste le sue parole: "Il più grande della storia? Difficile da dire... Ogni epoca ha avuto i suoi grandi calciatori. Di sicuro 'Messi è il migliore della storia' non uscirà dalla mia bocca. Io mi sono divertito grazie a tanti bravi calciatori, alleno ogni giorno il Pallone d'Oro. E ho visto giocare Cruyff, Maradona..." Ielpo in esclusiva: "Sportiello è da rilanciare. E va preso un attaccante".