Ancelotti: “Lotta Scudetto a tre: Milan, Inter e Juventus” | Serie A News

Milan, Ancelotti ti vede in corsa per il titolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, attuale manager dell'Everton ma ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In merito alla lotta Scudetto nel campionato di Serie A in corso, questa l'opinione di Ancelotti. "È una corsa a tre: Milan, Inter e Juventus. Il Napoli, però, ha le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida".