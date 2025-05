Ancelotti: “Il mio futuro? Magari lascio il Real Madrid nel 2026…”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato così del suo futuro e dei rumors che lo vorrebbero come nuovo ct del Brasile: "Lo posso chiarire, la verità è che ho molto affetto per il mio club, per i miei giocatori e per i tifosi. Del mio futuro parlerò il 25 maggio. Non lo racconterò, non so cosa succederà, ma qualunque cosa sarà, sarà un addio fantastico. Non ho mai avuto uno scontro in sei anni con il club e non lo avrò nemmeno l'ultimo giorno, che non so quando sarà. Potrebbe essere il 25 maggio, nel 2026...".