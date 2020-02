Ancelotti: “Addio al Napoli? Decisione giusta e presa in accordo”

NEWS NAPOLI – Carlo Ancelotti, oggi manager dell’Everton, nella Premier League inglese, aveva iniziato la stagione sulla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis, sostituito, però, ad annata in corso, da Gennaro Gattuso.

Ancelotti, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘, in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio Uno‘, ha spiegato così il suo addio al club campano: “Le cose stanno andando bene. Non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo bene anche a Napoli. Nel calcio si è giudicati dai risultati e non erano all’altezza della squadra. La decisione è stata presa in accordo ed è stata quella giusta, vado meglio io e va meglio il Napoli. Non voglio parlare della mia avventura in azzurro”.

Intanto, in casa Juventus, altro ex club di Ancelotti così come il Milan, si dovrà fronteggiare un’assenza importante nei prossimi match. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android